Ritrovata la Seat Arona rubata nella notte: l'annuncio via social

E' stata ritrovata in provincia di Foggia la Seat Arona Black Edition rubata questa notte ad Ancona. L'annuncio è arrivato via Instagram da parte della proprietaria. L’allarme era stato dato analogamente via social già dalle primissime ore della mattina prima di depositare la denuncia ai Carabinieri. Gli stessi militari hanno poi informato le vittime del ritrovamento.

L’auto era sparita nella notte, o comunque nella tarda serata di ieri, in via Pergolesi di fronte all’ingresso del boschetto che porta agli Archi. Una zona i cui residenti si stanno da tempo lamentando per una serie di episodi poco chiari (schiamazzi e possibile spaccio di stupefacenti) già segnalati alle autorità.