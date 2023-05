Rubano un'auto, poi si schiantano e l'abbandonano: è caccia ai ladri

MONTEMARCIANO - Rubano un'auto e si schiantano prima di abbandonarla in un campo agricolo. E' successo la notte tra domenica e lunedì. Secondo le prime ricostruzioni, non è escluso che la macchina potesse essere usata per un furto non andato a termine. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Nessuna traccia dei ladri, dileguati attraverso i terreni dopo aver abbandonato l'utilitaria.