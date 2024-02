Imprenditore lascia l'auto parcheggiata davanti al negozio, ladro di 26 anni la scassina e la ruba

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gubbio hanno arrestato un 26enne, di origini romene, responsabile di furto aggravato di un'auto avvenuto alcuni giorni fa a Fabriano.

L'arresto è avvenuto lo scorso 31 gennaio quando i militari hanno intercettato l’uomo che viaggiava alla guida di una Jeep Compass, dopo averla rubata qualche minuto prima nella vicina cittadina di Fabriano, ad un commerciante del luogo, che l’aveva parcheggiata di fronte alla propria attività lavorativa. Dopo aver ricevuto la segnalazione i militari hanno accertato che sul veicolo fosse installato l’apparato gps dell’assicurazione, per cui hanno monitorato il mezzo in marcia, mentre percorreva la SS298, nel tratto ricompreso tra Scheggia e Gubbio, predisponendo un posto di blocco all’altezza del semaforo presso l’Arco di Santa Lucia, La conseguente perquisizione del mezzo ha permeso di rinvenire e sequestrare anche un coltello a serramanico in possesso dell’uomo.