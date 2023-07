È un ladro e pericoloso, giovane allontanato dalla città per due anni

FALCONARA - Arrestato due volte per violenza ed oltraggio a pubblico ufficiale e denunciato per aver rubato in un negozio. Dovrà lasciare la città e non tornarci per i prossimi due anni un 27enne del Congo ritenuto pericoloso e senza una buona ragione per cui debba trattenersi nel comune. Per questo, su richiesta dei carabinieri, il questore ha fatto nei suoi confronti un foglio di via obbligatorio per due anni. In più occasioni il 27enne è stato segnalato in compagnia di pregiudicati, noti per i reati di produzione e traffico di sostanze stupefacenti, ricettazione riciclaggio ed oltraggio. La misura, pertanto, si è resa necessaria in considerazione dei numerosi precedenti di polizia che denotano una personalità violenta, pericolosa per l’ordine e la sicurezza pubblica, che non ha alcun legittimo motivo né lavorativo, né familiare per trattenersi nel territorio di Falconara.