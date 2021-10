Tre camion per rubare in azienda: banda arrestata durante la fuga

Tentato furto alla Italpolimeri, blitz fallito e cinque arresti. Tra domenica e lunedì i ladri sono stati fermati dai carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Osimo. Si tratta di cinque persone arivate da Cerignola, Puglia. Secondo gli investigatori sono i responsabili anche del blitz alla Rays che “fruttò” circa 300mila euro.

Dopo un lungo pedinamento la banda, che si era separata per il viaggio di ritorno, è stata bloccata ai caselli autostradali di Loreto e Ancona Sud con a bordo materie plastiche per un valore complessivo di 50mila euro. Tre i mezzi pesanti utilizzati per il colpo. Ora i cinque si trovano in carcere.