Ruba oro e monili ad un’anziana: denunciata una giovane badante

Aveva sottratto con l’inganno ad un’anziana di novant’anni gioiello d’oro, collane, bracciali, un orologio e un crocifisso prima di essere scoperta e denunciata dai Carabinieri di Fabriano. Dovrà rispondere di furto e truffa una ventiduenne d’origine africana trovata in possesso della refurtiva denunciata dalla nonnina.

Decisiva nel ritrovamento l’opera della figlia che, confidandosi con un’amica comune anche della badante, è riuscita per caso a rinvenire gli oggetti rubati proprio in casa dell’amica. Quest’ultima, ignara, aveva ricevuto il tutto dalla stessa badante per “paura” di tenere in casa l’oro appena rubato.