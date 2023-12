Cassaforte svaligiata, i ladri entrano in casa con un frullino

ANCONA - Hanno atteso che i proprietari uscissero di casa per entrare e svaligiare la cassaforte, portandosi dietro un frullino per aprirla. Il furto con scasso è accaduto sabato, poco prima di cena, al Q3. La famiglia si è assentata per un’ora, tra le 18.30 e le 19.30, e rientrata nell’abitazione ha trovato la porta chiusa da dentro con un chiavistello. Ha chiamato i carabinieri sospettando ci fosse qualcuno in casa. I militari li hanno aiutati ad entrare e hanno trovato la cassaforte, in camera da letto, tagliata e svaligiata. Sparito oro e ricordi per alcune migliaia di euro. Il resto dell’abitazione era tutto in ordine. I ladri forse sapevano dove cercare oppure sono stati interrotti sul più bello dall’arrivo dei proprietari e sono dovuti scappare. Sono in corso le indagini.