Furti in piazza Roma, ladro seriale di nuovo nei guai: scatta la denuncia

Lo scorso 9 febbraio era stato arrestato dai carabinieri del Norm di Ancona. Ora è risultato l'autore di un altro colpo effettuato a gennaio e per questo è stato denunciato

ANCONA - Su di lui pendeva un mandato di arresto europeo e per questo lo scorso 9 febbraio, dopo un tentato furto in un negozio d'abbigliamento di piazza Roma, era stato arrestato dai carabinieri del Norm di Ancona. A poco più di 10 giorni, su di lui, un ladro seriale di 21 anni, è scattata la denuncia dopo che i militari lo hanno identificato come l'autore materiale di un furto avvenuto lo scorso mese di gennaio sempre nella medesima zona.

Un colpo che era stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza ed attuato con lo stesso modus operandi di quello tentato a febbraio. L'uomo era infatti riuscito a rubare due giacconi, per un valore totale di 300 euro, nascondendoli all'interno di una borsa schermata. Ad incastrarlo le immagini delle spycam che la titolare dell'attività aveva fornito ai militari. Per questo, a distanza di pochi giorni dall'arresto, per il 21enne rom è scattata anche la denuncia.