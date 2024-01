Rubò soldi e orologi in un'officina, ha l'obbligo di firma ma non si presenta in Questura: anconetano in carcere

La polizia ha eseguito la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di un anconetano di 47 anni, responsabilo lo scorso mese di novembre di furgo aggravato e possesso di strumenti atti allo scasso.

L'uomo avrebbe dovuto presentarsi due volte al giorno in Questura per l'obbligo di firma ma, dopo aver rispettato la misura per qualche giorno, non lo aveva più fatto. Nel novembre del 2023 aveva rubato un borsello all'interno di un'officina del capoluogo, approfittando di un momento di distrazione del titolare. Nella borsa erano custoditi 1500 euro in contanti, 4 orologi, un braccialetto ed una torcia professionale con matricola. Per lui ora si sono aperte le porte del carcere ed è stato trasportato a Montacuto.