Furto aggravato e falsa identità: 21enne finisce in carcere

I carabinieri della Compagnia di Fabriano hanno effettuato ieri un intervento su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Portato in carcere un 21enne nato e residente a Fabriano. Dovrà scontare una pena di 10 mesi in carcere per furto aggravato continuato e falsa attestazione d’identità a pubblico ufficiale.

I reati in questione sono avvenuti fuori provincia. I carabinieri della Stazione di Fabriano e del Norm hanno, quindi, dato esecuzione a ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Ancona. Il giovane, una volta rintracciato a Fabriano dalle forze dell’ordine, è stato arrestato e condotto presso il carcere di Montacuto.