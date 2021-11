Furto aggravato, razzia di oro e di apparecchi elettronici: un arresto

Dovrà scontare un anno e sei mesi l’anconetano di cinquant’anni arrestato dalla Squadra Mobile per il furto di diversi monili in oro e argento nonché di apparecchiatura high tech. L’uomo, che al momento si trova nel carcere di Montacuto, aveva approfittato di un’amicizia con la padrona di casa per introdursi nella sua abitazione in un periodo di assenza della stessa.

Tutto era nato da un serie di lavori di ristrutturazione, che l’uomo si era proposto di eseguire, da cui era nato un rapporto di fiducia. Il furto, in un appartamento di Ancona, è avvenuto passando per la finestra