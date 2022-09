Furti in successione in aziende e circoli, spariscono soldi, tv e un camion: torna l’incubo

CASTELFIDARDO- E’ tornato l’incubo dei furti in tutta la Valmusone e, in particolare, nelle vicinanze di Castelfidardo. L’ultimo colpo, messo a segno da una banda che agisce presumibilmente dall’inizio dell’estate, riguarda un’impresa in località Acquaviva che si sarebbe vista sottrarre addirittura un camion con tanto di gru.

In altri casi, come ad esempio nel circolo di San Rocchetto, il blitz dei malviventi aveva portato la sparizione della televisione e dei pochi soldi presenti. Ma sono solo due degli episodi di cronaca segnalati in quanto, questi gesti, si sono ripetuti frequentemente. Dalle prime indagini sembra che la banda sia organizzata e interessata al furto di “determinati” materiali da rivendere poi nel mercato illecito. Le forze dell’ordine continuano a vagliare filmati e testimonianze nella speranza di poter dare, presto, un volto ai malviventi.