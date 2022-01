Ruba in 3 supermercati, nel portafogli ha 4 tessere per ritirare il Reddito di Cittadinanza

FALCONARA - Viene sorpreso a rubare in 3 differenti supermercati della città. Perquisito, viene trovato in possesso di decine di prodotti rubati e di 4 tessere Postepay per l'accredito del Reddito di Cittadinanza. Per lui, un giovane ladro romeno, è scattato l'arresto.

La vicenda

Nel pomeriggio di ieri i carabinieri hanno notato un giovane, 23 anni originario della Romania, intento a discutere con il personale di un supermercato del centro città. I militari hanno subito compreso che si stava trattando di un ordinario “controllo dello scontrino”, nel corso del quale al giovane veniva contestato il furto di un gel disinfettante per le mani che era finito "per caso" nelle sue tasche. Fin lì nulla di particolare, anche perché il giovane, alla vista dei carabinieri, ha subito offerto il pagamento del prodotto evidenziando però una certa agitazione. È bastato questo per capire come la vicenda, seppure apparentemente “normale”, meritava un approfondimento. Il ragazzo è stato così identificato e perquisito. Successivamente è stata controllata anche la sua auto, che lo stesso aveva in uso: una insospettabile familiare noleggiata in Abruzzo.

Invitato ad aprire il baule posteriore sono state trovate decine e decine di deodoranti di marca, paste adesive per dentiere, gel igienizzanti e fino a 130 (centotrenta) testine di ricambio per spazzolini elettrici. Tutta merce di cui il ragazzo non è statop in grado di dimostrare l’acquisto. Sono stati pertanto contattati tutti i supermercati della zona, accertando in poco tempo che il giovane romeno aveva appena "visitato" altri due punti vendita. Da una consultazione delle immagini a circuito chiuso, è stato immortalato mentre indisturbato prelevava gli articoli dagli scaffali, nascondendoli direttamente in uno zaino che aveva sistemato all’interno del cestino spesa, per poi uscire indisturbato dai locali. I carabinieri hanno inoltre scoperto che, a dispetto della giovanissima età, il ladro vantava già un curriculum di tutto rispetto, con numerosi precedenti per furto commessi a cavallo tra l’Abruzzo, regione in cui risiede, e le Marche. Per lui le manette e nella notte è stato collocato nelle camere di sicurezza della Tenenza, fino al rito direttissimo previsto per la mattinata odierna. Tutta la merce, per l’ammontare di 630 euro di valore, è stata puntualmente restituita ai tre supermercati derubati. Proposto anche il provvedimento del foglio di via obbligatorio dal Comune di Falconara Marittima. In ultimo, nel portafoglio dell’arrestato sono stati trovati oltre 200 euro in contanti e quattro diverse carte Postepay per l’accredito del Reddito di Cittadinanza, circostanza quest’ultima, tuttora in corso di accertamento.