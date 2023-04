Tenta il furto in appartamento, al supermercato invece il colpo ha successo. Due i ladri in azione: scattano le ricerche

SENIGALLIA - I carabinieri hanno denunciato due persone ritenute responsabili di due diversi furti. Si tratta di una donna che è stata sorpresa a rubare generi alimentari all'interno del supermercato Ipercoop. Aveva prelevato diversi prodotti dagli scaffali, pagandone alcuni e nascondendone altri nella sua borsa. La sua condotta peró non era sfuggita al personale della sicurezza che ha subito allertato i militari. La donna è stata portata in caserma e denunciata mentre la refurtiva è stata restituita.

Inoltre è stato denunciato un 35enne residente in provincia di Pesaro, che sabato pomeriggio ha tentato un furto nella città di Corinaldo. Alcuni residenti lo avevano visto entrare in una abitazione, dove però non era riuscito a recuperare nulla ed era andato via a mani vuote a bordo di una Bmw. Diramate le ricerche a tutte le pattuglie, il 35enne è stato rintracciato poco dopo in provincia di Pesaro. Non aveva alcun oggetto rubato, ma è stato riconosciuto come autore del tentato furto e pe questo denunciato alla procura di Ancona.