Dai furti alle rapine, passando per lesioni. Dopo 5 anni arriva il conto: sconterà la pena in carcere

FABRIANO - Gli agenti della Polizia giudiziaria del commissariato di Fabriano hanno accompagnato in carcere un 30enne, già sottoposto a detenzione domiciliare presso una comunità della zona. Nei suoi confronti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona ha emesso una nuova sentenza di cumulo, per una serie di reati commessi in cinque anni. Dovrà scontare 9 anni e 9 mesi di reclusione.

I reati commessi spaziavano dal furto alla rapina, reiterati, oltre a lesioni personali, evasione, danneggiamento, violazione degli obblighi imposti con la sorveglianza speciale e resistenza a pubblico ufficiale.