Ladri fanno razzia di rame nei cimiteri, l'oro rosso ancora nel mirino dei banditi

SASSOFERRATO - Furti di rame nei cimiteri della zona di Sassoferrato, intensificati i controlli dei carabinieri della stazione locale. Particolare attenzione non solo al cimitero urbano di Sassoferrato, ma anche in quelli delle frazioni di Cabernardi e Monterosso. Il lavoro dei carabinieri della Compagnia di Fabriano contro i furti procede con più uomini e mezzi, in divisa e in borghese sia di giorno che nelle ore notturne. L'appello è di segnalare persone e movimenti sospetti al numero di emergenza 112.