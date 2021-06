Torna l'incubo dei ladri, raffica di colpi anche in pieno giorno: residenti preoccupati

I ladri hanno colpito indisturbati mentre i proprietari erano assenti. Hanno agito in pieno giorno, utilizzando arnesi da scasso in ferro per sfondare il portone e fare il loro ingresso

CASTELPLANIO - «Hanno preso qualche collana, bracciali e orecchini ma niente di valore solo molti danni. Non hanno però trovato l'oro e il denaro che cercavano, in casa non teniamo nulla». A parlare è il proprietario di un appartamento di Pozzetto di Castelplanio, in via Cannegge, che sabato pomeriggio è stato "visitato" da alcuni banditi. Durante il fine settimane sono stati diversi i colpi segnalati dai cittadini sui social, con i topi d'appartamento che sono entrati nelle case. A Castelplanio i ladri hanno colpito indisturbati mentre i proprietari erano assenti. Hanno agito in pieno giorno, utilizzando arnesi da scasso in ferro per sfondare il portone e fare il loro ingresso.

I proprietari hanno sporto denuncia ai carabinieri: «Quando siamo rientrati, abbiamo trovato una finestra e le persiane rotte, il portone era sfondato, l'armadio distrutto. Hanno messo tutto sottosopra». Migliaia di euro di danni ma per i banditi un magro bottino. Altri furti sono stati invece segnalati a Chiaravalle. A segnalarlo un residente che su Facebook ha scritto questo messaggio: «Fate attenzione, hanno ricominciato a girare».