Addio quarantena, furti a raffica nelle abitazioni: ladri prendono a picconate un muro

Ladri in azione nella Valmusone e in riviera: purtroppo la quarantena è finita anche per i malviventi. Tensione alta soprattutto a Castelfidardo, dove nei giorni scorsi diversi appartamenti sono stati visitati. In zona Fornaci, una mamma e il figlioletto per poco non si sono trovati faccia a faccia con i banditi che, sentendo i rumori, sono scappati di corsa, portando via qualche gioiello. Un altro colpo è riuscito a Crocette, un altro ancora in via Alighieri. Paura sabato sera in via Volpi: qui i ladri hanno addirittura preso a picconate il muro di un’abitazione, portando via del denaro da una cassaforte.

Tentati furti sono stati segnalati anche a Loreto, dove domenica sera una donna residente in via Sciamannata ha sorpreso un ladro nel giardino: le sue grida d’aiuto l’hanno costretto alla fuga. Blitz a raffica anche al Coppo di Sirolo: 4 quelli segnalati nelle ultime due settimane, l’ultimo sabato quando una coppia, al rientro da una serata trascorsa in riviera, ha trovato la propria abitazione sottosopra. Dai cassetti sono spariti monili d’oro del valore di qualche migliaia di euro.