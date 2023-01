Autore di 7 furti in abitazione, i carabinieri incastrano il topo d'appartamento: arrestato

OSIMO - Ventisettenne albanese, senza fissa dimora. Per i carabinieri ha partecipato a ben 7 furti in abitazione. E' stato arrestato al termine dell'indagine condotta dai militari del Norm di Osimo. L'accusa è di “Concorso in furti aggravati, in abitazione”.

L'indagine, durata sette mesi e partita da un furto a Sirolo (venne rubata anche una pistola), ha permesso ai militari di ricostruire il modus operandi che l'albanese, radicato di fatto in provincia di Pavia, aveva portato ai furti in Emilia Romagna e nelle Marche. Mentre i complici facevano da palo, lui entrava nelle case per ripulirle di denaro, oro e orologi. I a lui imputati sono stati commessi in provincia di Ancona (zona di Castelfidardo), Reggio Emilia e Modena.