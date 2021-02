Raid nella notte tra le auto in sosta, furti e danni: è caccia ai ladri

Furti di componenti elettriche ed elettroniche nel quartiere Adriatico. Questa notte alcuni predoni hanno preso di mira 5 auto parchegggiate tra via Panoramica, via Montegrappa e via Zara danneggiando la carrozzeria e le plance.

Tra le auto prese di mira una Nissan Quashqai parcheggiata in via Panoramica, proprio dietro l'ingresso dell'ospedale Salesi, alla quale è stata asportata tutta la parte elettronica del cruscotto. I malviventi hanno frugato nel cassetto portadocumenti ed estratto l'autoradio che potrebbe essere rivenduta dai ladri. Ad una Fiat Cinquecento, invece, si sono "accontentati" di rubare i fari anteriori mentre hanno tentato invano di forzare l'interno dell'abitacolo spaccando il finestrino anteriore.

Sui furti denunciati dalle vittime stanno indagando polizia e carabinieri che da questa mattina svolgono i sopralluoghi in zona per cercare di risalire ai colpevoli. «Non è bello quando succedono queste cose - dice un anziano proprietario di una delle auto - ma per fortuna siamo assicurati. Questa è una zona silenziosa e, nonostante tutto, non abbiamo sentito nulla». Si procederà con ulteriori accertamenti e con la verifica delle telecamere per capire la dinamica dei fatti.