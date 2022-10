Arrivano da Roma per rubare nelle auto parcheggiate al cimitero, denunciati i ladri pendolari

CASTELFIDARDO - Arrivano da Roma per saccheggiare le auto parcheggiate al cimitero di Castelfidardo. Nei guai un 40enne e un 21enne, entrambi romeni, denunciati dai carabinieri.

A loro hanno portato le indagini sui raid messi a segno a marzo. Sono accusati di aver rubato borse e portafogli dalle auto dei familiari che andavano a visitare i defunti. Secondo quanto raccolto, in un caso avrebbero anche usato la carta di credito di una donna prelevando oltre mille euro. I due avrebbero colpito anche in altre città e gli accertamenti proseguono per verificare la eventuale responsabilità dei due in altri furti dell’osimano.