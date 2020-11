Dal Sud Italia per rubare auto, Volkswagen e Audi di Ancona nel mirino dei ladri

Una serie di furti e tentati furti che si stanno consumando nel Comune di Ancona da parte di ladri professionisti, che prendono di mira le automobili parcheggiate all’aperto: tutte Volkswagen e Audi. I ladri sono entrati in azione da un paio di settimana circa quando hanno messo a segno 3 furti. La prima è scomparire circa 10 giorni fa è stata una Volkswagen Golf bianca a metano, parcheggiata in un’area condominiale di via Fratelli Cervi, in zona Montirozzo. La seconda nella notte tra il 30 e il 31 ottobre lungo corso Amendola, ma questa volta i banditi hanno portato via una Golf Tiguan bianca e poi nei giorni scorso una terza auto. Tutte scomparse nel nulla e per le quali non è stato possibile fare ricorso al tracciamento satellitare perché i ladri, molto esperti, hanno subito manomesso il Gps, tanto che uno è anche stato trovato dai carabinieri di Ancona che stanno indagando su questo caso.

Secondo l’ipotesi dei militari dorici, si tratta di un gruppo di proveniente dalla Puglia, in particolare da Cerignola, territorio noto per la presenza di gruppi malavitosi dediti, tra le tante, anche al furto di auto. E sembra non essere finita perchè, proprio nelle ultime ore, si registrano almeno altri 2 tentativi di furti non riusciti in pieno centro ad Ancona, lungo il viale della Vittoria o comunque nel quartiere Adriatico, dove i proprietari di due Audi hanno trovato la loro macchina scassinata, con le fiancate danneggiate da segni inequivocabili: quello di chi tenta di aprire la portiera facendo perno con una barra di metallo.