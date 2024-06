Furti d'auto e ricettazione, 7 arresti a Cerignola: trovata anche un'auto rubata ad Ancona

I Carabinieri della Compagnia di Cerignola hanno arrestato negli ultimi giorni complessivamente 7 persone, accusate a vario titolo di ricettazione e riciclaggio. Nello specifico i militari dell’Arma hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, per i reati di ricettazione e resistenza a un pubblico ufficiale, a carico di 3 indagati che, nello scorso mese di aprile, intercettati dai Carabinieri a bordo di un’autovettura rubata il giorno precedente a Canosa, avevano tentato la fuga, venendo bloccati dopo un rocambolesco inseguimento per le vie del centro cittadino di Cerignola.

A distanza di pochi giorni, sempre a Cerignola, i Carabinieri hanno tentato di controllare il conducente di un’autovettura rubata ad Ancona, che anche in questo caso non si è fermato all’alt intimatogli, cercando di allontanarsi con manovre pericolose, che avrebbero messo a repentaglio l’incolumità di alcuni passanti e dei militari dell’Arma. L’uomo, prontamente bloccato, è stato arrestato in flagranza di reato e tradotto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.