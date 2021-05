Con la bella stagione i ladri tornano a colpire, nel mirino due appartamenti

Torna la paura per alcuni residenti di via Boccolina, la strada che collega Maiolati Spontini a Moie. Con l'arrivo della bella stagione sono state almeno due le abitazioni finite nel mirino dei banditi

«Sono entrati in casa piegando la rete della recinzione e si sono arrampicati». Torna la paura per alcuni residenti di via Boccolina, la strada che collega Maiolati Spontini a Moie. Con l'arrivo della bella stagione sono state almeno due le abitazioni finite nel mirino dei banditi. A raccontare quanto accaduto è una residente: «Non hanno portato via nulla, forse cercavano degli attrezzi di valore e non li hanno trovati».

L'ultimo episodio in ordine cronologico è avvenuto nel fine settimana, colpo per fortuna andato a vuoto con i ladri che sono fuggiti senza riuscire a rubare nulla. Un tentato furto che è stato comunque segnalato alle forze dell'ordine. La via è stata presa di mira dai banditi negli ultimi giorni ed ora i residenti sono preoccupati. Alcuni di loro affermano di aver visto un'auto sospetta girare nella zona. Le indagini sono a cura dei carabinieri che stanno ricostruendo quanto accaduto.