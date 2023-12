Feste con...ospiti indesiderati: escalation di furti negli appartamenti nella settimana di Natale

SENIGALLIA – Alcuni sventati, altri tentati ma non riusciti, altri invece portati a termine. O con il favore delle tenebre oppure in pieno giorno: la settimana di Natale è nuovamente all’insegna dei topi d’appartamento, che hanno nuovamente visto Senigallia e le zone limitrofe come territorio di “caccia”. Le prime segnalazioni sono arrivate già nei giorni precedenti al 25, con la banda che ha preso di mira tre abitazioni di Corinaldo: solito modus operandi, con l’effrazione di porte o finestre, salendo anche attraverso la grondaie per raggiungere gli appartamenti ai piani superiori, arraffando anche pochi spicci o comunque quello che è stato possibile trovare a portata di tasca. Stesso “protocollo” nella zona del Vallone, come denunciato da un cittadino senigalliese nel gruppo Facebook dedicato alle segnalazioni in città, che ha colto sul fatto due persone che stavano scavalcando il cancello per provare ad introdursi all’interno della sua proprietà.

Un lunedì di Natale amaro invece quello trascorso da due famiglie di Senigallia, che al momento di tornare a casa nel tardo pomeriggio si sono accorte del raid dei ladri, i quali hanno approfittato dell’assenza dei proprietari per entrare in pieno giorno. Il bottino a quanto sembra da una prima ricostruzione non sembra ingente, la paura e quella sensazione di disagio per aver visto violare il proprio domicilio, però, restano, Non ci sono riscontri per ricollegare i furti alla medesima banda che da giorni si aggira nella zona, ma è comunque un’escalation che preoccupa e che impone ai residenti parecchia attenzione. Altre segnalazioni arrivano da Piazza Diaz, dove invece sono state danneggiate due vetture in sosta, ritrovate dai rispettivi proprietari con il finestrino distrutto, sebbene non sia chiaro se in questo caso la “spaccata” sia frutto di un atto vandalico o di un tentativo di furto non riuscito.