Raffica di furti in due Comuni, dopo le segnalazioni scatta l'avviso orale del questore

ANCONA – Le segnalazioni di reati predatori realizzati nella zona di Ancona e Falconara hanno portato il questore ad emettere diversi avviso orali nei confronti di italiani e africani trovati in zona e quindi sospettati di aver preso parte ai furti. Il questore ha valutato i precedenti e la condotta di vita di alcuni soggetti residenti nei comuni citati, ritenuti responsabili dei fatti suddetti. Alle persone colpite dal provvedimento viene specificamente intimato di cambiare condotta ed acquisire un modus vivendi conforme alla legge. Tutti i provvedimenti sono stati disposti a seguito di istruttoria della Divisione Anticrimine, nell’ambito di una specifica strategia di contrasto ai reati predatori ed in generale, contro il patrimonio ( rapine, furti aggravati, truffe), trattandosi di soggetti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, con precedenti ripetuti e specifici, che vivono coi proventi delle attività delittuose commesse e che per tanto presentano una maggiore probabilità prognostica di continuare a delinquere.

Coloro che vengono colpiti da avviso orale hanno la possibilità di modificare le abitudini di vita e ricondurre la propria esistenza verso situazioni di legalità, ma l’eventuale persistere in comportamenti criminosi può determinare l’applicazione di misure di prevenzione più pesanti, come la sorveglianza speciale. «La polizia di Stato mette in campo quotidianamente – dice il questore Cesare Capocasa – ogni strumento disponibile per raggiungere l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini attraverso la prevenzione dei reati, intensificando l’attività di controllo del territorio e adottando misure che incidono sulla libertà personale di soggetti considerati in base alle le previsioni normative, pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica».