Furti nelle abitazioni, la Polizia interviene: per tre donne arrivano i fogli di via

Grazie ad un intervento dalle parti di corso Carlo Alberto, gli agenti hanno fermato tre donne trovate in possesso di molti contanti e materiale per forzare le serrature. Per ognuno di loro è stato firmato il foglio di via per tre anni con divieto di ritorno ad Ancona

Importante intervento di prevenzione da parte della Polizia che ieri sera (28 luglio) dalle parti di Corso Carlo Alberto ha fermato tre donne molto giovani (classi 96 e 97) di etnia rom che risultavano residenti a Ciampino e Aprilia.

Le donne, che si muovevano con fare sospetto, sono state fermate e controllate fino a ritrovare due giraviti a testa piatta di grandi dimensioni, una chiave inglese e 350 euro in contanti provenienti da attività delittuosa. C’era tutto il materiale, in sostanza, per provvedere ad un potenziale furto in qualche abitazione. Dopo le denunce, per le tre donne è arrivato immediatamente il foglio di via che per tre anni le terrà lontane da Ancona.