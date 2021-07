Il furgone si sfrena, lui cerca di bloccarlo e viene travolto dallo stesso mezzo. Paura per un 24enne è finito in ospedale con una gamba rotta. E’ successo nella tarda serata di ieri a Falconara, in via Trieste.

Sul posto è arrivata la Croce Gialla di Ancona che ha portato il ragazzo in ospedale con un codice di media gravità.