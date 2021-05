Furbetti del coprifuoco, fioccano multe ai giovani nottambuli

ANCONA- Quindici ragazzi tra i venti e i quaranta anni sono stati segnalati e multati dai Carabinieri del Norm di Ancona per aver violato il coprifuoco facendosi trovare in giro dopo le 22.00. Due di loro, rintracciati in pieno orario notturno nel capoluogo nei pressi di Via Flaminia, erano anche ubriachi risultando molesti nei confronti delle vicine abitazioni. Ad aggravare la posizione dei fermati anche le scuse che sono state riportate al momento della compilazione del verbale quali, ad esempio, “Mi sto facendo una passeggiata per prendere una boccata d'aria” e "Sono uscito dal lavoro e volevo passeggiare". Se non fosse che, in quest'ultimo caso, l'orologio segnava le 00.40.

I controlli sono scattati nell’ambito di un’operazione condotta dai militari guidati dal comandante provinciale Cristian Carrozza dove sono state impiegate diciotto pattuglie tra Corso Garibaldi, Corso Carlo Alberto, Piazza d’Armi e Corso Amendola. 243 le persone identificate, 191 i veicoli controllati, 5 i soggetti perquisiti e 7 gli interventi a seguito di segnalazioni inerenti a macchine sospette. Oltre alle violazioni del coprifuoco, si riportano una dozzina di multe derivanti dall’ aver trasgredito il codice della strada.