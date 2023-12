Ai domiciliari per droga chiede il reddito di cittadinanza. Tramuta la pena in lavori utili

ANCONA - Scoperta a percepire il reddito di cittadinanza, pur non avendone diritto, viene condannata ad un anno e quattro mesi che sconterà con lavori socialmente utili. Una novità introdotta dalla riforma Cartabia (sul processo penale). Una rom di 50 anni aveva presentato domanda, il 26 luglio del 2019 omettendo di indicare che era agli arresti domiciliari, un vincolo che non fa accedere all’aiuto di Stato perché non avere misure cautelari è una prerogativa per godere del reddito di cittadinanza.

Per alcuni mesi quindi la 50enne, falconarese, avrebbe usufruito della somma, diverse centinaia di euro, fino a quando un controllo della guardia di finanza lo ha scoperto denunciandola per indebita percezione. La donna, difesa dall’avvocato Federica Battistoni, è stata condannata in abbreviato dal tribunale dorico ma il suo avvocato ha chiesto e ottenuto per lei di espiare la pena con un anno di lavori socialmente utili. L’imputata era ai domiciliari dal 17 giugno 2019 perché coinvolta in uno spaccio di droga.