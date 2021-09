Il fienile prende fuoco: le fiamme arrivano al casolare di campagna

A fuoco un fienile in via Santa Lucia a Jesi. Paura questa mattina (15 settembre). Le fiamme si sono propagate anche su parte del casolare adiacente al deposito di fieno.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Jesi, in collaborazione con i pompieri di Arcevia, Ancona e Senigallia presenti sul posto con sei autobotti e tre mezzi 4x4. Si lavora per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area dell’intervento. Al momento non si segnalano danni a persone. Sul posto anche il Funzionario dei vigili del fuoco, i sanitari del 118, la polizia e i vigili urbani.