L’ultimo (stupido) gioco dei baby vandali: fuoco sotto le altalene in mezzo al parco

ANCONA - Fuoco sotto due altalene per bambini, cestino dei rifiuti divelto. Vandali, forse ragazzini, di nuovo protagonisti a Posatora. E’ successo in piena notte nella parte di parco che affaccia su via Monte Nerone.

Sul posto ancora i segni del fuoco, con qualche tizzone bruciato e residui di carta. Nessun danno, ma le conseguenze potevano essere ben peggiori visto che le altalene si trovano nel mezzo dell’area verde.