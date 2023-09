E' Capodanno, forza una porta dell'ospedale e una volta dentro fa esplodere fuochi d'artificio. A processo

ANCONA - Era Capodanno, si voleva divertire e non ha pensato di meglio che farlo in ospedale. Forzata una porta di ingresso è entrato dentro il nosocomio di Torrette e si è messo a sparare fuochi d'artificio. Adesso un 40enne anconetano è a processo per invasione di edificio, disturbo del riposo ed esplosioni pericolose. Il fatto di cui è accusato, in concorso con altre persone rimaste però ignote, risale al 1 gennaio del 2020. A mezzanotte e cinque minuti il 40enne sarebbe riuscito ad entrare dentro e raggiunto il piano zero ha avuto accesso ad un cortile interno da dove ha fatto partire i razzi che hanno svegliato tutti i degenti e allarmato il personale sanitario. Una indagine delle forze dell'ordine aveva portato al suo nome tra i presenti. L'imputato potrà difendersi nel corso del dibattimento il cui inizio, davanti alla giudice Alessandra Alessandroni, sarà a giugno prossimo.