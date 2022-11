Tragedia dell’ambulanza, l'ultimo saluto a Simone Sartini: camera ardente e funerale

SENIGALLIA - È stato fissato per domani il funerale di Simone Sartini, 28 anni, l’autista soccorritore della Croce Rossa di Senigallia morto lunedì mattina in un incidente stradale avvenuto a Chiaravalle. Sartini era in ambulanza, in un servizio di lavoro, portava un paziente a casa, quando un tir si è ribaltato schiacciando il mezzo sanitario e strappandolo alla vita. La cerimonia funebre si terrà alle 14.30, nella chiesa di San Giuseppe Lavoratore, a Cesanella di Senigallia. I familiari hanno chiesto no fiori ma opere di bene. La camera ardente aprirà nel pomeriggio di oggi, all’obitorio dell’ospedale di Torrette di Ancona. Simone lascia la mamma Floriana, il padre Giampiero e la sorella Chiara.