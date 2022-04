Il sorriso di Sabrina, la bontà di Don Italo: la città piange la loro scomparsa

FABRIANO- Il sorriso di Sabrina Coccia, commerciante che insieme alla famiglia ha gestito per anni lo Chalet dei giardini pubblici Regina Margherita, e la bontà di don Italo Michelini, cancelliere della Diocesi e parroco di Valleremita per 48 anni. La donna, spenta all’età di 54 anni per una brutta malattia, e il parroco, 93 anni deceduto in Umbria, saranno ricordati quest’oggi (5 aprile) rispettivamente alle 11 presso la Chiesa della Misericordia e alle 15.30 a Vallermita.

I familiari di Sabrina hanno fatto esplicita richiesta di non portare fiori ma donare offerte a favore della ricerca sul cancro. Per quanto riguarda don Italo, invece, sarà Monsignor Francesco Massara a presiedere il suo funerale.