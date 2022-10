Morta nell'alluvione a 17 anni, l'ultimo saluto a Noemi: "Era una ragazza piena di vita"

BARBARA - "Signore proteggi la nostra stellina". Amici, parenti, compagni di scuola. C'erano tutti oggi pomeriggio al funerale di Noemi Bartolucci, la 17enne di Barbara tragicamente scomparsa durante l'alluvione dello scorso 15 settembre. Un'intera comunità in lutto ha voluto salutare Noemi per l'ultima volta. Tra i presenti anche il fratello Simone, 25 anni, che si trovava con lei e con la mamma Brunella Chiù durante l'arrivo del fiume Nevola. Noemi è stata trascinata via da fango ed acqua, così come Brunella che risulta ancora tra i dispersi.

Ad officiare la cerimonia il parroco don Paolo Montesi ed il vescovo Franco Manenti: "Noemi ogni domenica cantava e guidava il canto dell'assemblea. Era piena di vita. L'amore che il Signore riserva ai figli non soccombe di fronte alla morte che ci colpisce". Tanta la commozione durante l'uscitao del feretro dalla chiesa Santa Maria Assunta di Barbara. Presenti anche il presidente della regione Francesco Acquaroli, il sindaco di Barbara Riccardo Pasqualini ed il presidente della provincia di Ancona Daniele Carnevali.