Tutta la città vuole dare l'addio a Marisa, i funerali si terranno a Portonovo

Si prevede la presenza di tantissime persone per dare l’addio a Maria Luisa Dubbini, detta Marisa, la storica proprietaria del ristorante di Portonovo Emilia, morta ieri all’età di 84 anni. Lo rende noto proprio il figlio Edoardo Rubini dopo aver ricevuto l’ok del Comune.

Dunque l’ultimo saluto all’anima di Portonovo si terrà proprio lì, dove il suo ricordo rimarrà indelebile per sempre. L’appuntamento è sempre per domani (sabato 12 dicembre) alle 14,30, ma nello spiazzale antistante il lago grande di Portonovo, proprio a 2 passi dal ristorante dove per decenni ha deliziato i palati con i sui piatti, su tutti gli spaghetti con i moscioli.

Dunque le esequie si terranno all’aperto proprio per consentire a tutti di partecipare alla funzione, ma da parte dei familiari arriva forte raccomandazione a rispettare tutte le regole anti contagio da Coronavirus, a partire dall’uso basilare delle mascherine e tenendosi a distanza l’uno dall’altro.