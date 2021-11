Stroncato da un malore, fissati i funerali di Cristiano Marchetti

Stroncato dal malore, fissati i funerali di Cristiano Marchetti. La cerimonia sarà celebrata domani, 30 Novembre, alle ore 10:00 presso la Chiesa Convento Sant'Antonio di Padova di Falconara Marittima.

Grande tifoso dell'Ancona Calcio ed appassionato di musica e modellismo, Cristiano Marchetti abitava con sua moglie in un appartamento in via Marsala. E' stato stroncato da un malore a 44 anni. La donna, sotto choc, ha seguito le manovre degli operatori della Croce Gialla di Ancona che hanno tentato per oltre 40 minuti di rianimarlo. L'uomo, a detta di chi lo conosceva, non aveva particolari patologie e godeva di buona salute.