«Ciao grande amica, donna e mamma», il commosso saluto a Brunella

BARBARA - Quel 15 settembre, esattamente un anno fa, era stato in grado di cambiare tutto, in poco tempo. Ma la forza dirompente dell’alluvione in grado di travolgere, allagare ed anche uccidere, non ha sradicato il coraggio degli abitanti delle zone colpite dal disastro, la volontà di rialzarsi e di ricominciare. E nemmeno la speranza, che ha tenuto unita un’intera comunità, quella del comune di Barbara: prima di poter salvare Brunella Chiù e sua figlia Noemi, trascinate via dalla piena a bordo dell’auto su cui viaggiavano, e poi di poter ritrovare la donna cinquantacinquenne. E’ stato l’esame del Dna a dare un nome a quel corpo ritrovato al largo delle Isole Tremiti e poi sepolto a Vieste, a permettere al figlio Simone – che non ha mai voluto che le ricerche venissero abbandonate – di poter conferire l’ultimo saluto alla sua mamma, a compimento di un’attesa “durata troppo a lungo”, come riportato nel manifesto funebre.

La Chiesa di Santa Maria Assunta è gremita. Ci sono i sindaci dei comuni delle valli del Misa e del Nevola ed il presidente della Regione Francesco Acquaroli, persone sul piazzale antistante ed anche le telecamere che permettono di vedere la funzione in diretta streaming sul canale YouTube del Comune. E’ il vescovo Franco Manenti a celebrare: parla della forza dell’amore, definendola «l’unica forza in grado di contrastare la morte e incapace di rassegnarsi alla separazione, di cedere ad ogni ostacolo presentato dalla vita, e persino alla morte». «In questa calamità – ha proseguito il Vescovo – sono emersi valori come vicinanza, solidarietà, attenzione reciproca: nelle tragedie che hanno segnato profondamente questo territorio, ricaviamo anche una lezione di vita, che è quella di camminare insieme».

Toccante il ricordo del Sindaco di Barbara, Riccardo Pasqualini, che si è rivolto a Simone. «Non ho avevo avuto modo di conoscerti personalmente, ma devo riconoscere che la tua mamma ti ha fatto uomo, un vero uomo: sei una bella persona, noi ti siamo vicini e tutta la comunità è lì con te. Ora hai un posto dove poter portare un fiore, dove piangere: ora Brunella sarà vicino a Noemi, dove è sempre stata come in quel giorno maledetto, unite, l’una accanto all’altra». Ci sono poi le parole di parenti ed amici, a ricordare Brunella: «Essere qui a celebrare il tuo funerale è quasi inverosimile, una grande dono ed un grande dolore. Sarai sempre di esempio, per quel tuo non arrenderti mai e la tua gioia di vivere: porteremo sempre con noi il tuo allegro sorriso e le tue battute risuoneranno sempre. Ciao “cugina frizzante”, riposa in pace con Noemi e continua a vegliare su Simone». L’ultima commovente dedica è per quel tempo che passa, e spazza via tutto. «Ma non i ricordi di quello che eri: una grande donna, una grande amica, ma soprattutto una grande mamma».