L'ultimo saluto alle 4 vittime di Pianello d'Ostra. La fidanzata di Andrea: «Ti aspetterò per sempre»

PIANELLO D'OSTRA - «Ti ho fatto attendere tante volte ma adesso sono io ad aspettare te. Lo farò per sempre». Toccanti, da togliere il fiato, le parole di Emma, la fidanzata di Andrea Tisba, il 25enne morto insieme a suo padre nel garage di casa. Davanti a lei centinaia di persone, commosse nel dare l'ultimo saluto alle quattro vittime residenti a Pianello d'Ostra. Nelle bare i corpi di Giuseppe e Andrea Tisba, Diego Chiappetti e Fernando Olivi, travolti dal fiume in piena in quel maledetto 15 settembre.

«Grazie a te ho conosciuto l'amore - ha ricordato Emma - mi manca stringerti ed abbracciarti, prendere il tuo viso tra le mie mani». A ricordare il giovane calciatore anche i suoi compagni di squadra dell'Ostra Calcio: «Ti vogliamo ricordare con il tuo sorriso, per la prima volta oggi ci farà star male ma che solitamente alleggeriva ogni cosa». Al funerale presente anche il presidente della regione Marche Francesco Acquaroli che ha preferito rimanere in silenzio e non rilasciare dichiarazioni. Il rito è stato celebrato dal vescovo di Senigallia Franco Manenti: «Una richiesta che è rivolta agli amministratori di ogni livello affinchè intraprendano un'incisiva e tempestiva messa in sicurezza del territorio, perchè non accada ancora che l'acqua porti morte e distruzione nelle nostre case».

La fiaccolata per Mattia

Intanto questa sera a San Lorenzo in Campo è stata organizzata una fiaccolata per Mattia Luconi, il bimbo di soli 8 anni che ancora risulta tra i dispersi. Il piccolo si trovava insieme a sua mamma quando acqua e fango li hanno travolti. La donna è riuscita ad aggrapparsi ad un albero e si è salvata. Mattia è stato invece trascinato sul fondo, scomparendo nel buio.