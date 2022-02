Irrompe al funerale e molesta i presenti: espulso il 50enne

Quattro avvisi orali e un foglio di via obbligatorio per un anno: sono i provvedimenti emessi dal questore di Ancona, Cesare Capocasa, nei confronti di cinque persone. Sono due anconetani, un cittadino di origini indiane ed un albanese, tutti già gravati da precedenti di spessore fin da minorenni, alcuni dei quali segnalati per comportamenti antisociali nell’ambito delle bande giovanili. Sono stati invitati a cambiare condotta di vita dal questore. In caso di inadempienza «si darà luogo all’applicazione di una misura di prevenzione più gravi».

Il foglio di via obbligatorio di un anno è scattato, invece, nei confronti di un uomo di origini nigeriane. Non aveva motivo di permanere sul territorio cittadino ed è stato invitato a non rientrarvi, se non su espressa autorizzazione della polizia. Si tratta di un soggetto con alle spalle reati contro il patrimonio, segnalazioni in materia di stupefacenti e violazione di norme sul contenimento epidemiologico.

Provvedimenti anche per l’uomo che pochi giorni fa, in occasione di un funerale al Piano, era entrato bestemminado e disturbando i presenti. Si tratta di un bulgaro di 50 anni, in Italia senza motivazioni di ordine personali o lavorative e già noto per precedenti comportamenti di disturbo, molestie anche violente ed antisociali. Il 50enne, accompagnato in questura, è stato invitato a lasciare il territorio nazionale, con provvedimento del questore, entro un termine massimo trenta giorni. Qualora non dovesse ottemperare all’ordine, potrà essere accompagnato ad un Centro per il Rimpatrio, fino alla partenza con volo dedicato. «I risultati ottenuti in termini operativi - ribadisce il questore Capocasa - di controllo del territorio e di prevenzione rappresentano la migliore risposta alla domanda di sicurezza urbana che il cittadino ci rivolge, con spirito di servizio nei riguardi della collettività in modo sempre più efficace, efficiente e tempestivo».