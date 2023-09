«Eri un furetto, mancherai tantissimo, a tutti». L'ultimo, tenerissimo saluto a Francesco Lignola

Ci sono la sua maglia azzurra della Vela Nuoto, indossata tante volte ed ora appoggiata sul feretro, e palloncini bianchi lasciati volare via, nel cielo, a salutarlo. E c’è un’intera comunità stretta a lui in un simbolico e dolcissimo abbraccio, ad accompagnare Francesco Lignola nel suo ultimo viaggio. La chiesa di Marzocca è distante solo una manciata di metri da quel l’incrocio nei pressi del quale sono stati appoggiato fiori e peluche, e dove nel pomeriggio di mercoledì ha perso la vita in sella alla sua bici, nello scontro con una macchina che stava sopraggiungendo. Un impatto violento, tale da rendere vana anche la corsa all’ospedale regionale: Francesco se n’è andato così, a nemmeno undici anni, ricordato dai compagni di scuola che hanno voluto dedicargli un pensiero prima dell’inizio della funzione, regalando parole dolcissime.

«Eri uno spirito libero, un furetto – dice papà Filippo – che amava, correre, arrampicarsi, nuotare. Eri buono e gentile, ed avevi il dono di far sorridere tutti, con la tua voglia di vivere contagiosa, e me ne sono accorto anche oggi, qui, con tutte le persone che sono accorse a salutarti. Non ti è stato concesso di godere appieno della tua fanciullezza, della bellezza dell’adolescenza, ma anche di crescere e diventare adulto e maturo. Amavi scherzare: è anche per questo sapevi farti voler bene a tutti, ed a tutti mancherai, tantissimo. Ci sarà sempre il tuo sguardo, ad osservarci, ed a chiederci, anzi a doverci rendere persone migliori».

Con la voce più volte incrinata dall’emozione, Don Andrea cita un versetto dei Salmi (“Tu hai contato i passi del mio vagare; riponi le mie lacrime nel tuo otre”) e le parole di Papa Francesco. «Se è vero che esiste la parola orfano per descrivere una bambino che ha perso un genitore, e vedovo per chi ha perso il proprio coniuge, non c’è un vocabolo in grado di fare altrettanto per chi perde un figlio, un dolore così grande da non poter essere descritto. Ma di queste lacrime, e di tutta questa dolcezza nel ricordare Francesco, non dovrà essere sprecata nemmeno una goccia: sarà il suo ricordo, a guidarci indicandoci la strada». All’uscita dalla Chiesa, un lungo applauso quasi interminabile, e l’ultimo, straziante, saluto, ad un piccolo angelo strappato alla vita troppo presto.