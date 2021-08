«Consulente di stile e amica fidata»: a 56 anni si è spenta Francesca Colussi

Si è spenta dopo una terribile malattia Francesca Colussi. Aveva 56 anni. Francesca era molto conosciuta ad Ancona, aveva lavorato in diverse boutique storiche della città e in molti la ricordano mentre accoglieva i clienti nel negozio di biancheria intima femminile Scarafoni. Ha lavorato in seguito nel negozio di corso Mazzini, La Loggia e più recentemente, in quello di abbigliamento sportivo di Napapijri in piazza Cavour.

«Francesca - la ricorda in una nota commossa Luca Guazzati - lascia il figlio Andrea avuto dall’ex marito Roberto Peverieri (figlio dello storico titolare della rinomata trattoria Peverieri di Ancona). Era conosciuta da tutti per la sua simpatia per la luce che emanava, per l’innata eleganza, il portamento e la gentilezza. Dimenticare il suo bel viso, la sua voce tranquilla e serena, è impossibile. Dolcissima ragazza e bellissima donna, ha saputo donare a tutti almeno un pochino del suo stile, rendendo felici chi sapeva ascoltare i suoi consigli sulla moda. Soprattutto aveva la capacità di rendere tutti più belli, perché aveva gran classe, nel lavoro come nella vita».

Francesca si è spenta dopo tanti anni di malattia. Una bestia feroce contro cui, però, non ha mai smesso di lottare. La camera ardente sarà allestita da lunedì 9 agosto presso la casa funeraria Tabossi mentre il funerale si svolgerà martedì 10 agosto alle 10 nella chiesa di San Francesco alle Scale.