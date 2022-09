L’ultimo saluto a Daniela “Toffee” a Torrette, ma niente funerale. Il biglietto: «Trilli non vada in canile»

FALCONARA - È stata allestita in una saletta dell’obitorio dell’ospedale di Torrette la camera ardente per Daniela Volponi, Toffee, la 57enne morta investita martedì a Villanova. Il feretro rimarrà lì fino a stasera per permettere a parenti ed amici di farle un ultimo saluto. Non ci sarà nessun funerale, come erano le volontà di Daniela stessa, espresse quando era in vita. Il suo desiderio era quello di essere cremata con la distribuzione delle ceneri in mare. La famiglia cercherà di esaudire questa volontà compatibilmente con le normative vigenti.

A Torrette sono attese oggi molte persone che la conoscevano e le volevano bene. I familiari e gli amici stretti stanno cercando di prendersi cura della cagnolina Trilli, fino all’affidamento a qualcuno che se ne prenderà cura come avrebbe voluto Daniela. Dopo la sua morte è stato trovato un biglietto dove lei, tempo prima, aveva scritto che nel caso in cui fosse venuta a mancare Trilli non doveva finire in canile.