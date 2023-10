Concetta, uccisa in casa dall'ex marito. Folla al funerale della donna: «Un assurdo gesto di morte»

CERRETO D'ESI - «Un dolore indescrivibile fa traboccare i nostri cuori. Una moglie e madre uccisa, colpita per mano di un uomo che ha compiuto contro di lei un assurdo gesto di morte». Sono queste le parole del vescovo della Diocesi di Fabriano-Camerino Francesco Massara che oggi ha officiato il funerale di Concetta Marruocco, l'infermiera di 53 anni uccisa a coltellate dal marito Franco Panariello, originario di Torre del Greco, dal quale si stava separando. Il rito funebre si è svolto oggi pomeriggio presso la chiesa Collegiata di Cerreto d'Esi. Bara bianca al centro della navata con sopra fiori blu e rose rosse. Davanti al feretro i tre figli della coppia, che ancora non riescono a darsi pace per la tragedia che ha sconvolto le loro vite.

Oltre ai familiari sono state tante le persone che hanno voluto dare l'ultimo saluto a Concetta: «Se vogliamo interrompere la spirale d'odio e rancore - ha concluso il vescovo Massara - dobbiamo percorrere una strada fatta di autenticità e solidarietà. Una donna che era sorella e madre e desiderava semplicemente potersi sentire amata nella sua unicità irripetibile».