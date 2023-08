“Restiamo qui fino alla partenza del feretro - dice Kledian Kasa, uno degli amici - che sarà probabilmente domani, con la nave in partenza dal porto di Ancona”. Ad accompagnare la salma saranno gli amici stessi del giovane e il fratello 18enne. La città natale di Klajdi, Lushnje, ha fatto arrivare un carro funebre con il quale avverrà il trasporto in nave. Il funerale sarà fatto nella sua città natale.

ANCONA - Può tornare in Albania la salma di Klajdi Bitri, il 23enne albabese ucciso domenica scorso, a Sirolo, con una fiocina. È arrivato questa mattina infatti il nullaosta per restituire il corpo ai familiari. All’obitorio di Torrette verrà allestita una camera ardente. Sul posto ci sono già i suoi amici e il fratello.

Omicidio di Sirolo, c’è il via libera per la salma di Klajdi Bitri: tornerà in Albania via nave