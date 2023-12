Accende un fumogeno e lo getta in campo, niente stadio per 8 anni

ANCONA - Accende un fumogeno durante il match con la Recanatese e lo getta in campo, Daspo per un tifoso dell'Ancona. Il 41enne non potrà accedere alle manifestazioni sportive per 8 Anni, trattandosi di soggetto plurirecidivo, già colpito in passato da diversi provvedimenti.

Grazie alle immagini registrate dal personale del locale gabinetto della Polizia Scientifica, presente allo Stadio, l'uomo è stato identificato e deferito all’autorità giudiziaria. Il Questore di Ancona: “ Lo sport deve essere strumento per insegnare ai nostri giovani la capacità per affrontare e risolvere i problemi e le avversità che possono presentarsi nella vita. Lo sport insegna valori come l’inclusione, il lavoro di squadra, l’autodisciplina. Ciò che accade, talvolta, al margine degli eventi sportivi, soprattutto calcistici, è inammissibile ed intollerabile. Colpiremo inesorabilmente tutte le condotte violente o in violazione di legge”.