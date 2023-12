Accende fumogeni allo stadio, manifestazioni sportive vietate per una giovane tifosa

ANCONA - Accende fumogeni durante la partita tra Ancona e Gubbio, scatta il Daspo per una tifosa ospite. La ragazza, 18enne, non potrà accedere alle manifestazioni sportive per un anno. E' stata riconosciuta grazie alle immagini girate dagli agenti presenti allo stadio.

Il Questore di Ancona, Cesare Capocasa: “ Lo sport deve essere strumento per insegnare ai nostri giovani la capacità per affrontare e risolvere i problemi e le avversità che possono presentarsi nella vita. Lo sport insegna valori come l’inclusione, il lavoro di squadra, l’autodisciplina. Ciò che accade, talvolta, al margine degli eventi sportivi, soprattutto calcistici, è inammissibile ed intollerabile. Colpiremo inesorabilmente tutte le condotte violente o in violazione di legge”.