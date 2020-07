Nonna Fulvia compie 100 anni, a farle visita anche il sindaco Valeria Mancinelli

Il Sindaco Valeria Mancinelli ha voluto fare visita oggi ad una cittadina neo centenaria, Fulvia Carboni. La signora Fulvia, nata a Sappanico nel 1920, è a capo di una ampia tribù composta da due figlie, quattro nipoti, e ben sei pronipoti.

Ottima cuoca e abilissima nel confezionare capi di maglieria per tutta la famiglia, ha lavorato per una ditta che al tempo di guerra faceva le divise per i militari. «Seppure la situazione attuale ha reso impossibile un abbraccio -ha commentato il Sindaco- l'incontro è stato contrassegnato dalla grande energia trasmessa dalla signora Fulvia, con la quale ci si è date appuntamento al prossimo compleanno».