Fuggono alla vista delle Volanti, uno lancia la droga in strada: denunciati

Con la droga fuggono alla vista della polizia. Denunciati due uomini per detenzione di sostanze stupefacenti. E' quando accaduto ieri in due differenti episodi.

Il primo alle 20 in via Scrima. Gli agenti avevano identificato 5 uomini italiani, tutti già noti alle forze dell'ordine. quando uno di loro, un 47enne, all'improvviso ha tentato di darsi alla fuga. Bloccato dai poliziotti è stato trovato in possesso di un involucro di eroina del peso di circa 50 grammi. E' stato quindi accompagnato in questura e denunciato. Stessa sorte per un 21enne con precedenti di polizia. Alla vista delle Volanti in Largo San Cosma è scappato gettando a terra lo stupefacente. Mentre uno degli agenti bloccava la strada, l'altro ha iniziato ad inseguirlo per poi bloccarlo in via Calatafimi. Nel contenitore recuperato c'erano 20 grammi di cannabis. La droga è stata sequestrata.